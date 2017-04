Sondage: une large majorité contre de nouvelles élections

Encore une mauvaise nouvelle pour l’opposition. Une question-test a été posée à un échantillon de 1053 citoyens représentatifs de la population du pays, à quelques semaines des deux ans de l’entrée en fonction du gouvernement actuel: « Êtes-vous favorable ou non à la tenue d’élections anticipées dans l’année qui vient? ». La réponse a été claire: 65% des personnes interrogées ont répondu « non ». Un signe qui montre que les deux-tiers de la population ne sont pas sensibles au matraquage des médias et aux arguments de l’opposition sur « l’urgence » d’un changement de gouvernement ou de leadership.

Photo Youtube