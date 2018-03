Sondage: Israël toujours très populaire aux Etats-Unis

L’institut américain Gallup a réalisé au sondage concernant l’image d’Israël aux yeux de l’opinion publique américaine. Il s’avère que l’Etat juif y reste toujours très populaire. D’après les résultats, 74% des personnes interrogées ont une opinion favorable d’Israël, ce qui constitue un record depuis plusieurs dizaines d’années. Depuis 1988 où que ce genre de sondage est réalisé, une seule fois ce chiffre a été dépassé, en 1991, avec un pic de 79%.

Ce soutien est cependant inégalement partagé entre les sympathisants des deux grands partis politiques américains: si 83% de ceux qui se définissent comme républicains soutiennent Israël, ils ne sont “que” 64% parmi les démocrates à le faire. Deux raisons à cela, le glissement d’une partie de l’électorat démocrate vers la gauche et l’extrême gauche et les dégâts causés par l’Administration Obama.

Concernant l’opinion sur les Arabes palestiniens, seuls 12% des républicains disent avoir une opinion favorable et 27% chez les démocrates.

La prise de position dans le conflit est également sans appel: 64% soutiennent la cause d’Israël contre 19% à peine soutiennent la cause arabe palestinienne, le taux le plus bas ayant jamais existé. Ils sont 17% à ne pas prendre position.

Un sondage réalisé par l’Institut Pew il y a deux mois indiquaient également une stabilité voire une augmentation du soutien de la population américaine à Israël.

Photo Illustration