Sondage en Suède: l’extrême droite monte en flèche!

L’effet boomerang de la société multiculturelle et “humaniste” qui caractérise la Suède depuis des années risque de se faire sentir lors des prochaines élections législatives prévues pour le 9 septembre prochain.

Selon certains sondages, le parti d’extrême droite des Démocrates de Suède (Sverigedemokraterna) pourrait devenir la première formation du pays avec des chiffres allant jusqu’à 28,5% des intentions de vote, contre 12,9% des voix obtenues lors des dernières élections de 2014! En deuxième position arriveraient les Modérés (Moderaterna), parti Libéral-conservateur, avec 23% et le Parti social-démocrate (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti), arrivé en tête lors de toutes les élections depuis 1970 n’obtiendrait que 22% des suffrages (31% lors des dernières élections), le plus mauvais résultat depuis quarante ans!

Deux partis ont déjà exclu de former un gouvernement avec les Démocrates suédois, mais si les sondages se concrétisent le jour du scrutin, il sera extrêmement difficile de former un gouvernement stable et rationnel à Stockholm.

Comme le parti FPÖ autrichien, les Démocrates suédois ont des racines néonazies mais ont entamé une opération de respectabilité en condamnant les propos extrémistes de certains cadres ou militants.

La progression fulgurante des Démocrates suédois, de 0,4% en 1998 à 23% aujourd’hui est la résultante directe d’une politique suédoise irresponsable qui au nom d’un humanisme à outrance a refusé de voir les dangers que constitue l’immigration musulmane non contrôlée. Depuis des années, les cas de violence urbaine, de vandalisme, de délinquance, de viols et agressions sexuelles se sont multipliés sans que les gouvernements successifs ne saisissent l’ampleur du danger et ne prenne les mesures qui s’imposent, toujours au nom de la tolérance et du “respect des différences”. Il leur est plus facile de montrer Israël du doigt plutôt que de règler leurs propres problèmes.

Si la forteresse scandinave commence à s’effriter, c’est très mauvais signe pour une Europe déjà très affaiblie.

Photo Illustration