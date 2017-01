Le sondage dont n’ont pas parlé les médias

Le site Internet du Likoud s’est « étonné » du fait qu’un sondage du très sérieux institut Rafi Smith réalisé ces derniers jours n’ait pas lui-aussi été publié dans les médias, notamment la chaîne Aroutz 10, très anti-Netanyahou. Un sondage de l’Institut Stat-Net accordait 27 sièges à Yesh Atid et 23 au Likoud.

Le sondage de Rafi Smith donne des résultats quelque peu différents:

Likoud 28 (-2), Yesh Atid 22 (+11), Camp Sioniste 13 (-11), Liste arabe unifiée 12 (-1), Habayit Hayehoudi 11 (+3), Israël Beiteinou 7 (+1), Yahadout Hatorah 7 (+1), Koulanou 7 (-3), Shass 7 (-) et Meretz 6 (+1).

La coalition actuelle obtiendrait donc 67 sièges (-1) mais c’est le Likoud qui serait chargé de former prioritairement un gouvernement et pourrait assez aisément le faire, surtout après les récentes déclarations de Naftali Benett et Arié Dery sur leur intention de recommander Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat au cas où il dirigerait encore le Likoud à ce moment là.

Les fluctuations d’intentions de vote se font essentiellement entre le Camp Sioniste et Yesh Atid.

La chaîne Aroutz 10 a intentionnellement choisi de ne publier que l’un des deux sondages, sachant que les résultats d’un sondage ont un effet multiplicateur et souhaitant la défaite de Binyamin Netanyahou.

Photo Youtube