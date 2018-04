Sondage: Benny Gantz serait le “sauveur” du Camp Sioniste

L’ancien chef d’Etat-major n’a pas encore confirmé s’il souhaite entrer en politique, et si c’était le cas, il n’a pas donné d’indication sur ses préférences politiques. Mais les médias sont toujours à la recherche du “messie” qui viendrait sauver le centre gauche et mettre fin au règne du Likoud et de Binyamin Netanyahou.

C’est ainsi que deux sondages ont été réalisés sur les intentions de vote, l’un avec Avi Gabbaï à la tête du Camp Sioniste et l’autre avec Benny Gantz à sa tête. Les résultats sont si clairs que l’actuel chef travailliste a de quoi se faire du souci. Mais quel que soit celui qui mènera le Camp Sioniste, les changements s’opèrent au sein de la gauche, la droite et le centre- droit restant majoritaires.

Voici ce que donne ce sondage avec en premier les résultats en sièges avec Avi Gabbaï, et en second, les résultats avec Benny Gantz:

Likoud: 29 – 28

Yesh Atid: 19 – 15

Camp Sioniste: 11 – 24

Liste arabe unifiée: 12 – 12

Habayit Hayehoudi: 12 – 11

Yahdout Hatorah: 8 – 8

Israël Beiteinou: 6 – 6

Meretz: 7 – 6

Koulanou: 7 – 5

Shass: 5 – 5

Orly Lévy-Abecassis: 4 – 0

Quelques enseignements:

Un Camp Sioniste présidé par Benny Gantz prendrait essentiellement des voix à l’aile gauche de Yesh Atid, à Koulanou et au parti d’Orly Lévy-Abecassis qui ne passerait même pas le seuil d’éligiblité. Dans les deux cas de figure, le Likoud formerait le gouvernement, et la coalition actuelle recueillerait de 63 à 67 sièges. La droite est toujours majoritaire avec de 45 à 47 sièges. Comme ce fut le cas pour Gaby Ashkenazi, Benny Gantz va probablement subir des pressions pour se lancer et sera “commercialisé” par les médias comme étant la nouvelle “star” potentielle de l’alternance politique.

Photo Myriam Alster / Flash 90