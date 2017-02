Sondage aux USA : opposition croissante à la création d’un Etat palestinien

L’Institut américain Gallup vient de publier les résultats de son dernier sondage: il révèle notamment que les Américains apprécient davantage le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou. Mais la population américaine semble divisée concernant les exigences des Palestiniens qui réclament un Etat souverain en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza.

A l’heure actuelle, ils seraient 45 % aux USA en faveur de la création de cet Etat indépendant alors que 42 % s’y opposeraient. En fait, le pourcentage de ceux qui soutiennent les Palestiniens n’aurait pas changé depuis l’an dernier. En revanche, on note une augmentation de 5 % des opposants à cette option qui atteint donc 42 %.

D’après un graphique réalisé en fonction des réponses à cette enquête, on constate que depuis 1999, le nombre des partisans d’un Etat palestinien est supérieur à celui de ceux qui s’y opposent mais cette année, l’écart s’est rétréci et est le plus bas jamais enregistré avec une différence de 3 % seulement.

Cette étude révèle également que les Américains dans l’ensemble soutiennent et apprécient l’Etat d’Israël : 71 % d’entre eux auraient exprimé leur sympathie pour Israël contre 27 % qui auraient émis un avis contraire.

Mais cela n’a pas toujours été ainsi : en 1989, il y a 28 ans, seuls 49 % des Américains se disaient proches d’Israël. Deux ans plus tard, de façon surprenante, Israël jouissait d’un soutien incroyable atteignant un taux de 79 % !

Si l’on divise le sondage en classes politiques, on constatera que l’attachement à Israël est nettement plus visible dans le camp républicain dirigé aujourd’hui par le président Donald Trump. 81 % des électeurs républicains auraient indiqué qu’ils soutenaient l’Etat d’Israël alors qu’ils ne seraient que 61 % chez les Démocrates.

Dernier point intéressant: les jeunes Américains expriment un appui plus ‘modéré’ envers l’Etat d’Israël que les personnes âgées. 63 % des jeunes de 18 à 29 ans auraient déclaré qu’ils appréciaient Israël alors que chez leurs aînés de plus de 65 ans, ils seraient 77 % à avoir exprimé le même avis.