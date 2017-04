Sommet d’Istanbul: Erdogan évoque le future gazoduc Israël-Europe

Lors du Sommet énergétique d’Istanbul 2017 du Conseil Atlantique, le président turc Recep Erdogan a évoqué les divers projets en cours concernant l’approvisionnement en gaz de la Turquie pour les années à venir. Il a indiqué que le marché du gaz naturel dans la région a beaucoup évolué depuis 2013. Sans nommer Israël, il a notamment évoqué le gazoduc East-Med, qui prévoit d’acheminer du gaz naturel israélien vers l’Europe en passant par la Turquie.

Le projet East-Med prévoit l’installation d’un gazoduc qui partirait d’Israël avec du gaz du gisement Leviatan qui passerait par la Chypre turque, la Grèce et la Turquie pour arriver en Italie vers d’autres pays européens.

A ce sommet assistait Shaoul Meridor, directeur-général du ministère des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau. Il a annoncé que le gaz israélien pourrait arriver en Turquie dans deux ou trois ans déjà. Il a rappelé qu’Israël a découvert du gaz naturel en grande quantité dans son territoire, et a adopté des politiques d’exportation convenables: « L’approvisionnement de gaz israélien à la Turquie peut être profitable non seulement pour le marché interne de la Turquie, mais aussi pour les pays voisins » a déclaré Shaoul Meridor.

Ce gazoduc devrait coûter environ deux milliards de dollars et sera financé par le secteur privé.

Photo Illustration