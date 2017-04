Sommet de l’énergie en Israël

Le ministre de l’Energie Youval Steinitz (Likoud) présidera ce lundi à Tel Aviv un sommet régional sur l’énergie auquel il a invité plusieurs de ses homologues d’Italie, de Grèce et de Chypre. Sera présent également un délégué européen chargé des questions liées à l’énergie. Les participants de ce congrès vont débattre notamment des moyens d’installer un gazoduc sous-marin reliant Israël à l’Europe. Steinitz a indiqué à Reshet Bet que ce gazoduc, de 2 000 km, serait le plus long du monde et permettrait à Israël d’exporter son surplus de gaz à des Etats du Moyen-Orient ou d’Europe occidentale.