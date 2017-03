Sommet à l’Onu contre BDS organisé par le Congrès juif mondial

Pour la seconde fois consécutive, le Congrès juif mondial a organisé mercredi au siège de l’Onu à New York un ‘sommet des ambassadeurs contre le BDS’ qui a réuni plus de 2 000 personnes. La séance d’ouverture de cette conférence s’est tenue dans la salle emblématique de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général du Congrès juif mondial, Robert Singer, a commenté l’événement au micro d’Aroutz Sheva. Il a estimé qu’un nouveau courant plus positif avait fait son apparition aux Nations unies, notamment grâce au nouveau secrétaire général Antonio Guterres et à la nouvelle ambassadrice américaine Nikki Haley. Et d’ajouter : « Il y a beaucoup d’espoir et une grande mobilisation pour Israël et contre BDS. L’assistance était deux fois plus nombreuse que l’an dernier’. Photo Aroutz Sheva