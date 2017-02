« Nous sommes seuls responsables de notre destin »

Au cours du conseil des ministres qui s’est tenu ce dimanche matin, Binyamin Netanyahou, qui venait de rentrer de Washington et repartait quelques heures plus tard pour Singapour, a fait le point de son voyage aux Etats-Unis et de sa rencontre à la Maison Blanche avec le nouveau président américain Donald Trump.

Il a indiqué notamment qu’il avait convenu avec son hôte de la formation d’équipes conjointes israélo-américaines qui débattraient de diverses questions à l’ordre du jour et parmi elles, de la construction en Judée-Samarie et de la délivrance de permis de construire ‘au-delà de la ligne verte’.

Au conseil de Yesha, on n’apprécie pas du tout cette initiative. Ses représentants ont déclaré : « Après huit ans de gel dans les projets et les travaux en Judée, en Samarie et dans la vallée du Jourdain, nous devons reprendre les chantiers de façon active et suivie dans les localités sans l’ingérence d’éléments étrangers’.

Et de souligner : « Le peuple d’Israël a le droit de bâtir sur la terre d’Israël. Nous devons construire en Judée-Samarie comme partout ailleurs dans le pays. Nous sommes heureux des bonnes relations qu’entretient le Premier ministre aux Etats-Unis mais nous sommes seuls responsables de notre avenir et de notre destin».