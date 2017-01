Treize personnes ont trouvé la mort à Mogadiscio, capitale de la Somalie, au cours d’une attaque lancée contre un hôtel de la ville, situé non loin de la présidence et du Parlement, où descendent souvent des hommes politiques. Une voiture piégée a foncé sur le bâtiment et a explosé, faisant des victimes. Puis des islamistes armés du groupe Al Chabaab ont ouvert le feu, tuant et blessant plusieurs personnes.