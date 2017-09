Solomon Gavria hy »d insulté par des femmes gauchistes juste avant sa mort!

L’enquête menée par la police et le Shin Bet sur l’attentat de Har Hadar a confirmé un fait: le terroriste venu de Kfar Tsuriq avait l’intention d’entrer dans la localité où il était devenu un visage familier afin d’y perpétrer un massacre de civils israéliens dans une ou plusieurs maisons. Son plan a été déjoué par la vigilance du garde-frontières Solomon Gavria hy »d qui l’a payé de sa vie avec deux autres vigiles.

On a appris jeudi que quelques minutes avant le drame, deux activistes de l’organisation pro-palestinienne ‘Mah’som Watch’ sont arrivées à l’entrée arrière de la localité. Solomon Gavria hy »d s’est approché de l’une d’elles et lui a demandé de s’identifier. Selon le témoignage de ses camarades présents, les deux femmes ont commencé à insulter le jeune garde-frontières, le qualifiant notamment de « honte ».

Après quelques minutes d’échanges assez vifs, Solomon Gavria hy »d retournait à son poste de surveillance. C’est quelques minutes plus tard que se présentait devant lui un groupe de travailleurs arabes palestiniens, parmi eux Nimer Mahmoud Ahmed al-Jamal qui allait l’assassiner en même temps que Youssef Othman hy »d et Or Arish hy »d.

S’il y a une honte, c’est bien celle de toutes ces organisations israéliennes d’extrême gauche qui insultent nos soldats qui protègent les citoyens et font preuve par contre d’une compréhension et d’un indulgence sans limites envers les terroristes. Les dernières paroles qu’aura entendu ce courageux garde-frontière auront été des insultes de le part de femmes juives dévoyées.

Photo porte-parole de la police