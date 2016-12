Un soldat blessé par des tirs près de Shehem

Un soldat de Tsahal a été assez sérieusement blessé, au cours de la nuit, lors d’une opération menée par l’armée israélienne dans le ‘camp de réfugiés’ de Balata, à Shehem. Atteint par des tirs de terroristes, il a été transporté à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva. Son état s’est stabilisé pendant son évacuation. Deux suspects palestiniens ont été arrêtés sur place et des pièces détachées d’armes ont été saisies. Les forces de sécurité ont également interpellé, Khirbat al Tabqa, au sud de Hévron, un suspect qui serait impliqué dans des actions terroristes et dans des troubles violents contre des civils et des militaires israéliens. Il a tout de suite été soumis à un interrogatoire. Tsahal a par ailleurs mis la main, dans le village de Saïr, au nord de Hévron, sur une somme d’argent, plusieurs milliers de shekels, provenant selon les renseignements militaires d’organisations terroristes.