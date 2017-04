Un soirée théâtre comme à Montmartre

Si on vous dit qu’on était de passage à Paris et qu’on est tombés amoureux d’une pièce de théâtre, ça vous fait une belle jambe non ? Mais si maintenant on vous dit qu’elle va se jouer dans deux semaines à Tel Aviv, là les choses deviennent tout de suite plus intéressantes.

Le pitch ? Prenez une trentenaire parisienne qui vient d’acheter un appartement en face du jardin du Luxembourg. Ajoutez-y un vieil homme en robe de chambre qui lui a été vendu AVEC l’appartement. Remuez le tout et vous obtiendrez Alinéa-Rose, cette comédie de boulevard dans tout son art qui s’est taillée un sacré succès dans un théâtre de Montmartre.

Le genre de pièce qui vous fait chialer un peu et rire beaucoup tout en décortiquant des sujets personnels comme les liens intergénérationnels.

On a tellement aimé qu’on vous a dégotté quelques places pour aller partager entre amis une soirée comme à Paris.

La pièce Alinéa-Rose, écrite par Annick Perez, se produira à Tel Aviv le 16 mai 2017 au théâtre ZOA. Elle sera également jouée le 14 mai à Ashdod, le 15 mai à Jérusalem et le 17 mai à Raanana. Réservez vos places en ligne en cliquant ici ou par téléphone au 036023619.

