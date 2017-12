Une soirée réussie qui donne un nouvel élan à Derech Laolim

Après un premier dîner de gala très réussi organisé l’an dernier par Derech Laolim dans les salons de l’hôtel Waldorf Astoria de Jérusalem, une nouvelle soirée a eu lieu dimanche soir au même endroit en présence d’un public très nombreux.

Dans une ambiance particulièrement cordiale, les convives ont dégusté des mets succulents et ont eu le plaisir d’entendre un récital de violon du virtuose Mirel Reznic, suivi de morceaux choisis interprétés par le jeune musicien talentueux Israël Gatterer. Le Rav David Pinto, accueilli très chaleureusement à son arrivée, a honoré l’événement de sa présence pendant toute la soirée.

C’est le Rav Dov Roth-Lumbroso, fondateur et directeur des associations Bnei Tora et Derech Laolim, qui a pris la parole le premier pour souhaiter la bienvenue à toute l’assistance et présenter ses différentes réalisations et ses perspectives pour l’avenir. Il a remercié tous ceux qui s’étaient associés bénévolement à leur épanouissement. Puis il a fait appel à la générosité des convives, expliquant que son projet ne pouvait progresser avec succès qu’avec un soutien financier constant.

Le premier adjoint au maire de Jérusalem Meir Torjman a fait la surprise de venir en compagnie de Tamar Abéssira, conseillère de Nir Barkat pour les affaires francophones. Après avoir félicité le Rav Dov Roth-Lumbroso pour le travail effectué au sein de Derech Laolim, il a épinglé au revers de son veston une médaille de Jérusalem en signe de distinction pour l’œuvre accomplie.

Cette soirée va donner sans aucun doute un nouvel élan à l’association Derech Laolim, soucieuse de poursuivre son œuvre au profit des nouveaux immigrants de France, anciens ou plus récents, en aidant à leur élévation spirituelle et à leur insertion au sein de la société israélienne.

Source: Chiourim.com