Une soirée autour du Rashbatz

Le judaïsme d’Afrique du Nord nous a laissé de grands Rabbanim qui jusqu’à aujourd’hui nous éclairent de leur savoir.

L’Algérie a été une terre propice au développement de nombreux Sages dont la grande famille Durane d’où était issu le Rashbatz, Rabbi Shimon Ben Zema’h Durane.

Elie Durane l’un des descendants de cette illustre famille, qui vit aujourd’hui en Israël, a décidé de rendre hommage à son nom en organisant un symposium autour du Rashbatz.

Une famille hors du commun

L’une des particularités du Rashbatz est la famille hors du commun à laquelle il appartient. Le Rav Eliahou Marciano, auteur d’une encyclopédie des Sages d’Algérie, qui interviendra lors du symposium, nous explique: »Depuis son époque, le 15e siècle, jusqu’au 20e siècle, la famille Durane est une lignée ininterrompue de Rabbins. A mon humble connaissance, c’est un fait unique de longévité ». Le Rav Marciano évoquera en détails la généalogie de cet illustre Rav lors de la soirée.

Un grand érudit, un savant

Le Rav Oury Cherki, lui aussi, présent pour l’évènement, témoignera du »pilier de la hala’ha et de la pensée juive » qu’était le Rashbatz. »Il fait le lien entre l’expulsion des Juifs d’Espagne, puisqu’il est né à Majorque et la tradition juive algérienne jusqu’à nos jours. Il est un Maitre parce que non seulement érudit, mais aussi un savant en mathématiques, astronomie et médecine. Le Rashbatz a remis à l’heure certaines horloges de la loi juive et de la tradition séfarade avec un prolongement dans la pensée juive qui font de ses écrits une source incontournable ».

D’ailleurs, le Rav Ovadia Yossef, zatsal, s’appuie souvent sur les décisions du Rashbatz dans ses livres. Le Rav Yoël Katan, dernier intervenant programmé pour le symposium, nous rappelle le livre de questions/réponses du Rashbatz »Shout Hatashbatz », qui demeure jusqu’à nos jours une référence absolue. »Il est le seul Rav qui, de son vivant, avait déjà organisé ses écrits sous forme de livres ».

Les décisions hala’hiques du Rashbatz conservent donc une grande influence y compris auprès des posskim ashkénazes, nous disent ces Rabbins qui ont étudié de près sa pensée. »Sa personnalité était aussi très particulière », poursuit le Rav Katan, »Il faisait le lien entre tous les Juifs d’exil et a mérité plusieurs générations de talmidé Hahamim. 500 ans après sa mort, sa mémoire continuait d’être rappelée dans la grande synagogue d’Algérie ».

Il parait donc judicieux et indispensable de rendre hommage à ce grand Rav et par là-même à sa descendance et ses élèves qui perpétuent l’œuvre et l’enseignement d’un Grand d’Algérie mais au-delà d’un Grand du peuple d’Israël.

Symposium le Lun 19 juin, 16h30

Beth Harav Kook, Rehov Harav Kook 9, Jérusalem

Avec les Rabbanim Eliahou Marciano, Oury Cherki, Eliahou Rahamim Zini, Ariel Edery et Yoël Katan

Pour plus de renseignements

Elie Durane 058-4563194 / Rav Eliahou Marciano 050-4147173