Dès ce soir, vous pourrez vous inscrire pour participer à la loterie organisée par le ministère des finances !

Si vous gagnez, le ministère de la Construction et du Logement vous offrira une hypothèque à faible taux d’intérêt pour l’achat de votre premier logement, à choisir permis les 12.000 logements proposés.La loterie est ouverte à ceux qui n’ont jamais eu d’appartement et ceux qui n’ont pas eu d’appartement depuis 10 ans.Le taux d’intérêt hypothècaire sera inférieur de 0.5% à 3%, selon la période de remboursement choisie par l’emprunteur, par rapport au taux normal.Les personnes admissibles pourront obtenir un pret sur 30 ans et pourront également raccourcir cette période de remboursement afin de profiter d’un taux d’intérêt encore plus bas (mais pas moins de 10 ans).Les appartements ne sont pas à gagner bien évidemment, par contre, les personnes qui seront gagnantes pourront bénéficier de conditions d’achat extrémement intéressantes.Le but de l’opération est de permettre à de jeunes couples de devenir propriétaire meme s’ils n’ont pas de gros moyens.Ils devront cependant disposer de 100.000 shekels d’apport et l’appartement acheté ne devra pas couter plus de 1.8 million de shekels.