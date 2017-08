Une société de textile américaine vend des T shirts avec des croix-gammées

Une boite de textile basée aux États-Unis a déployé une ligne de T-shirts et de sweat-shirts imprimés de croix-gammées nazies couleurs arc-en-ciel sensées faire l’apologie de la paix et de l’amour.

Trois versions de T-shirts et de sweat-shirts sont vendues en ligne sur le site Web de la société à un prix variant de 20 à 27 $ imprimés avec les mots «paix», «amour» et «zen» et symbole de la croix-gammée .

.

» La croix-gammée a 5000 ans. C’est un symbole de la paix, d’amour, de chance, de l’infini, et de la vie…mais un jour, le nazisme se l’est approprié et l’a tourné de 45 degrés pour la transformer en haine, en peur, en guerre, en racisme et ainsi la stigmatiser pour toujours »

Source: Telavivre