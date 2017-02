Smotrich : pas question de demander pour tout l’autorisation des USA !

Le député Betsalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) s’insurge contre l’idée d’un nouveau report du vote sur la loi de régularisation, prévu normalement dans la journée. Elle doit être présentée en seconde et troisième lecture à la Knesset lundi après-midi vers 16h30 et les débats devraient durer environ 6 heures. Ayant appris que le Premier ministre Netanyahou avait demandé que le vote ait lieu après son retour de Washington, il a déclaré qu’il n’était pas question de le repousser une nouvelle fois et que si c’était le cas, il voterait contre la coalition. Il a ajouté : « Amona : c’est la dernière fois que nous décevons nos électeurs. La loi doit être adoptée ». Il a ensuite estimé ‘qu’il était important qu’Israël modifie ses relations avec les Etats-Unis sous le mandat de Trump’ et qu’il fallait en changer les bases selon lesquelles ‘Israël devait demander la permission des Américains pour chaque démarche’.