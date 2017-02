Smotrich: ‘dommage qu’une infime minorité nuise à notre juste combat’

Le député Betsalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) a dénoncé en début d’après-midi le comportement d’une partie des jeunes qui s’étaient retranchés à l’intérieur de la synagogue d’Amona pour tenter d’empêcher son évacuation et s’étaient montrés particulièrement violents lorsque les forces de l’ordre sont intervenues. Sur son compte Twitter, il a écrit : « Ceux qui portent atteinte aux policiers dépassent la ligne rouge et nous avons gardé nos distances vis-à-vis d’eux pendant toute cette douloureuse opération d’évacuation. Il est regrettable qu’une infime minorité fasse cela et nuise au combat juste et nécessaire que nous menons ».