Smotrich à Amona : ‘C’est une injustice, c’est triste, c’est douloureux’

Le député Betsalel Smotrich (Habayit Hayehoudi) s’est rendu en début de matinée à Amona pour soutenir les familles qui risquent d’être expulsées de leur maison d’ici quelques heures. D’après les informations diffusées par les médias, les forces de sécurité arriveraient en force dans le secteur pour procéder à l’évacuation des résidents. Elles encerclent déjà la localité.

Smotrich, interviewé par Ynet, a déclaré qu’il ne craignait pas de violence de la part des habitants pendant l’opération ‘parce que ces gens ne sont pas violents’. Il a ajouté : « Mais ce sera douloureux. Ce qui est fait ici, c’est comme un viol brutal. On va sortir des personnes de chez elles alors qu’elles n’ont rien fait de mal ».

Smotrich a ajouté : « Rien de bien n’en résultera. Mais cela ne servira à rien de sortir du gouvernement. Nous allons faire voter la loi de régularisation pour régler la question des implantations. Je suis venu ici en ressentant de la douleur, de la tristesse, tout d’abord parce qu’il est question de la destruction d’une localité mais aussi parce que nous n’avons pas réussi à l’empêcher ».

Il a encore précisé : « 50 familles vont être expulsées avec des enfants, des femmes, des gens qui ont construit ici et y vivent depuis 20 ans. D’ailleurs, ils ne l’ont pas fait simplement pour le plaisir mais parce qu’ils aiment cette terre ». Et de souligner : « Il n’y avait personne ici avant eux, et il n’y aura personne après eux. C’est une injustice, c’est triste, c’est douloureux, et nous ferons tout pour revenir ici plus tard ».