Six ans de guerre en Syrie: quelques chiffres…

Cela fait six ans qu’une guerre civile – avec interventions étrangères – déchire la Syrie au point d’avoir pratiquement démantelé et fait disparaître ce pays en tant que tel. Le bilan, qui va hélas encore s’alourdir, est effroyable: on parle d’un demi-million de morts, dont une majorité due au régime de Bachar El-Assad, tous dans des conditions atroces de part et d’autre. Rien que pour l’année 2016, 650 enfants ont été tués.

A cela se rajoutent entre un million et demi et deux millions de blessés, plus de cinq millions de réfugiés à l’étranger et sept millions de réfugiés à l’intérieur de la Syrie. On parle aussi de treize-mille prisonniers du régime exécutés par pendaison.

Un million de Syriens vivent encore en état de siège, face à l’armée syrienne ou face aux rebelles ou à Daech, et 83% de la population vit sans électricité ou avec des interruptions régulières. Ne parlons pas des conditions sanitaires.

Il faudrait…180 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures et les bâtiments détruits par ces six années de combats et les pertes de l’économie syrienne durant cette période sont évaluées à 690 milliards de dollars!

Mais malgré tout cela, c’est Israël qui reste encore et toujours la cible principale de l’ONU et du Conseil des droits de l’homme…

Photo Illustration