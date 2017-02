La situation au Moyen-Orient, par le géopoliticien Albert Soued

Autorité Palestinienne (AP)

– Indignation d’un réfugié palestinien : « Je n’ai pas d’espace pour vivre dans le camp de réfugiés. Pourquoi je vis ici ? Après 69 ans de conflit, c’est une honte d’être considéré comme un réfugié et de vivre cette vie… Depuis 69 ans, l’Autorité palestinienne reçoit beaucoup d’argent grâce à moi. Ils m’utilisent pour obtenir plus de fonds en mon nom. Je ne vois pas de changement… Nous avons les mêmes infrastructures qu’il y a 40 ans. Il y a en moyenne 50 élèves dans la même classe. Quand j’étais étudiant, nous manquions de choses élémentaires à l’école. Nous avions l’habitude de passer l’hiver sans chauffage et il n’y avait même pas un ventilateur en été. Nous avons à peine eu des stylos pour écrire. Je viens d’une famille pauvre. Il n’y avait pas de nourriture à l’école pour ceux qui n’avaient pas d’argent. Ils enseignent l’anglais de la 1ère à la 9ème année, mais les étudiants finissent ce cycle en étant à peine capables de combiner deux phrases ensemble. Dans mon camp, il n’y a pas de terrains de jeux. Ils n’ont jamais enseigné l’art ou la musique ici. Certaines écoles privées l’encouragent, mais la plupart des écoles ignorent l’art et la musique…. En raison de l’apport international de fonds, les conditions auraient dû être meilleures. Je blâme la corruption pour cette réalité.Selon les rapports financiers de l’UNRWA, des choses élémentaires devraient être disponibles dans ces écoles, mais elles ne le sont pas. Concernant l’appui financier que l’UNRWA obtient, en raison de la corruption, nous sommes floués… Un employé de l’UNRWA peut gagner 10 000 $ par mois. D’autres gagnent plus. Ils ont des voitures de luxe et des appartements. Certaines villas sont gratuites. Pendant ce temps, les enseignants palestiniens locaux embauchés par l’UNRWA gagnent de 700 $ à 800 $ par mois. Les gens de l’étranger reçoivent 10 fois plus. Alors que les réfugiés souffrent, ces gens vivent une vie luxueuse. Si je suis encore un réfugié c’est à cause d’eux … »

– Quel usage est fait des milliards $ que l’AP reçoit des différentes organisations internationales et des pays occidentaux ? L’argent passe d’abord par le filtre des « commissions » constituées d’apparatchiks qui commencent par se servir. Ensuite, cet argent sert à financer des attentats du Fatah, puis à compenser la famille du terroriste qui touche entre 50 et 70 000 $. Mais l’essentiel va au consortium Falcon du président Mahmoud Abbas et de ses fils, puis à des amis influents. Spécialisé initialement dans le domaine de la construction et des activités associées, où cette famille étouffe administrativement jusqu’aux petits entrepreneurs qui tentent de survivre avec leur petite part de marché, Falcon est par la suite devenu une sorte de holding présente dans de nombreux domaines de l’économie palestinienne, assurances, tabacs et cigares, médias, compagnie d’électricité, agence de développement, taxis jaune-orange pour imiter New York et épater l’américain crédule ….(source Dreuz.info)

– Le journaliste Muhammad Al-Sheikh a critiqué les factions palestiniennes qui défendent la résistance armée, comme le Hamas et le Fatah radical. En invoquant cette résistance et en rejetant l’option de la paix, ils consentent à leur suicide politique. Pour lui, le Congrès américain exprime des positions pro-Israéliennes et, préoccupé par des crises plus urgentes, le monde arabe ne s’intéresse plus à la cause palestinienne. D’après lui, s’obstiner à la résistance armée, ne fait que du tort aux Palestiniens eux-mêmes…

– L’AP dispose de plus de représentations diplomatiques dans le monde que l’Etat d’Israël : 103 représentations dans 95 pays, alors qu’Israël dispose de 102 représentations dans 78 pays.

Ne ratez aucun des articles de Dreuz, inscrivez-vous gratuitement à notre Newsletter.

Yémen

Dans ce pays de 25 millions d’habitants, autrefois appelé « l’Arabie heureuse », 8 armées se battent pour sa domination : la tribu shiite insurgée Houthi, aidée par des supplétifs des Gardiens de la Révolution Iranienne, se bat contre l’armée régulière du président Abdelrabbouh Mansour Hadi qui, elle, est aidée par 3 forces militaires, saoudienne, égyptienne et émiratie, auxquelles s’ajoute une légion de mercenaires colombiens. A ces groupes, s’ajoute la « Us Navy » qui riposte aux attaques par missiles et drones des Gardiens de la Révolution cherchant à paralyser les détroits, notamment Bab el Mandeb, semé de mines.

Iran

– L’administration Trump envisagerait de désigner le puissant corps iranien des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC) comme une organisation terroriste. Il faut savoir que cette entité est constituée de diverses unités armées qui ont le contrôle du nucléaire, des opérations militaires extérieures et d’une bonne partie de l’économie du pays à travers des consortiums. En fait elle est le bras agissant de l’ayatollah Khamenei, parallèlement à l’Etat iranien. Les États-Unis ont déjà inscrit sur liste noire des dizaines d’entités et de personnes affiliées aux IRGC. Un des objectifs de la procédure envisagée serait de dissuader les investissements étrangers, du fait de la participation des IRGC dans les principaux secteurs de l’économie iranienne, y compris le transport et le pétrole.

– Avec la mort d’Ali Rafsanjani, ex-président, un des 2 piliers de l’Iran qui freinait la violence du pilier Khamenei a disparu. Ce dernier poursuivra son extrémisme, le terrorisme par tiers interposé et ses ambitions nucléaires. Mais les réseaux sociaux n’ont pas oublié les 30 000 prisonniers politiques assassinés en 30 ans et le peuple n’a pas bénéficié de la levée de sanctions par l’Occident, depuis un an. Les élections de mai 2017 pourraient être l’occasion « d’une nouvelle révolte verte » que l’administration Trump, contrairement à celle d’Obama en 2009, devra aider.

Arabie

Un récent sondage réalisé par l’Institut IDC pour la Politique et la Stratégie a révélé que seulement 18% des Saoudiens considèrent Israël comme leur principal ennemi; 22% considèrent que c’est l’Etat Islamique, tandis que 53% pointent l’Iran.

Israël

– Les menaces actuelles au Moyen Orient proviennent d’une double rivalité ethnique et religieuse, la rivalité ethnique Turquie/Iran et la rivalité religieuse sunnite/shiite pour la domination de la région. Israël ne souhaite pas s’y immiscer, mais l’équipe Trump le laissera-t-il en dehors de ce tumulte, quand la priorité est de venir à bout de l’Etat Islamique (sunnite) d’abord, et de calmer ensuite l’offensive apocalyptique de l’axe shiite.

– Selon Dr Mordekhay Kedar, professeur à l’Université Bar Ilan, spécialiste des questions arabes, vétéran de 25 ans de Renseignement Militaire, le gouvernement ne fait pas grand-chose en faveur de « Jérusalem capitale éternelle d’Israël ». Il faudrait y installer l’important Ministère de la Défense, considérer l’aéroport Ben Gourion, comme celui de Jérusalem et non pas Tel Aviv, le décorer en conséquence, commémorer chaque année le transfert par le roi David de la capitale de Hébron à Jérusalem et la construction du 1er Temple, changer le nom arabe de « al Qods » en « Yéroushalayim », rappeler devant chaque église et mosquée, en plusieurs langues « Bienvenue à Jérusalem, la capitale historique et éternelle d’Israël », bref mettre en avant un fait que beaucoup ont tendance à oublier ou à négliger.

– Le saviez-vous ? Il y a 423 000 juifs en Judée-Samarie et 205 000 à Jérusalem-Est, soit près de 10% de la population juive d’Israël. Le Parlement vient d’adopter une loi légalisant toute implantation en Judée-Samarie, même située sur un territoire non revendiqué ; en cas de revendication ultérieure justifiée, le propriétaire doit accepter une compensation, ce qui éviterait les déplacements douloureux de populations.

– Judée-Samarie : Selon Maître Bertrand Ramas-Muhlbach, éminent juriste sur le plan international, la réalité juridique est que la Judée Samarie n’est ni palestinienne, ni occupée.

Albert Soued – www.dreuz.info