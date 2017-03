La situation en Jordanie préoccupante?

Selon le journal Haaretz, qui cite une source diplomatique israélienne, l’ambassadrice d’Israël en Jordanie Einat Schlein aurait confié son pessimisme lors d’un entretien qu’elle a eu avec le chef d’Etat-major Gadi Eizencot au mois d’octobre 2016. Evoquant la situation dans le royaume hachémite notamment face à la crise syrienne, l’ambassadrice aurait indiqué que la présence de plus d’une million de réfugiés sur le sol jordanien mettait en péril la stabilité de la Jordanie. Le chef d’Etat-major aurait rapporté ces informations dans le cadre d’un forum fermé. Gadi Eizencot aurait dit à ce moment-là qu’Israël devait se tenir prêt à venir en aide au régime du roi Abdallah II en cas de besoin.

Malgré les attaques verbales répétées des dirigeants jordaniens contre Israël, Jérusalem considère toujours ce pays artificiel comme un allié stratégique de première importance de par la frontière commune qui est longue de près de 238 km ainsi que par les dangers qui pourraient menacer Israël sur sont front oriental.

Ainsi Israël aide énormément – et discrètement – la Jordanie sur le plan militaire et du Renseignement et pousse les pays occidentaux lui à apporter une aide économique et sécuritaire substantielle.

Photo Illustration