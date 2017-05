S’il est avéré que l’ennemi de mon ennemi est mon ami, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes… Par Bely

Ne reste qu’à abonder dans le sens des déclarations du Hamas plutôt que de prêter l’oreille à toutes les analyses politiques de haute volée fort peu rassurantes qui s’interrogent ici et là sur le réel état d’esprit du président Trump vis-à-vis d’Israël !

Que voilà une bonne nouvelle, mais ce n’est pas tout !

Dans un langage des plus simples, « Le mouvement du Hamas a qualifié de « mauvais » le message que le président américain Donald Trump avait porté à la région arabe, précisant que celui-ci ne cherchait qu’à semer la discorde dans la nation islamique.

« Le Hamas a ajouté dans un communiqué publié il y a deux jours, que « Trump avait ignoré délibérément les crimes sionistes contre enfants et civils palestiniens et adressé un message agressif qui s’aligne du côté de l’occupant israélien et ses violations contre les lieux saints islamiques ou chrétiens » (Sic).

Par ailleurs, « divers mouvements de résistance ont exhorté pays arabes et musulmans à rester vigilants et resserrer leurs rangs pour lutter contre ces nouvelles formes de conquête et de terrorisme imposées par l’administration américaine de Trump. Et le Hamas de rappeler que c’est justement au moment où toutes les chartes et les conventions internationales reconnaissent le droit des peuples de lutter contre l’occupant que ce dernier a classé le mouvement du Hamas sur sa liste noire du terrorisme ! »

Pis encore, « le communiqué du sommet tenu en Arabie Saoudite avec la participation du président américain et de 55 pays arabo-musulmans, ladite « Déclaration de Riyadh » a insisté lourdement sur l’intention des participants à former un front pour « lutter contre « le terrorisme » et plus que rapidement puisque cette coalition devrait voir le jour début 2018. »

« Les participants d’une manifestation de solidarité avec les prisonniers grévistes de la faim illimitée ont protesté eux aussi contre la visite du président américain, Donald Trump. »

Enfin, « Des milliers de palestiniens ont manifesté à Bethléem pour protester contre la visite de Trump, surtout après son discours biaisé pour l’occupation israélienne, désignant encore une fois, lors de son discours à Riyad, le Hamas comme un mouvement terroriste. » (Sic)

Groupe après groupe, vague après vague, chaque élément palestinien de détester un peu plus les américains avec, en tête leur chef iconoclaste et impie…

Ce dont Israël n’avait pas jusque-là, peut-être, mesurer l’importance…

Source : https:[email protected] Le Centre Palestinien D’Information