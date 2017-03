Signes religieux: les Juifs européens une nouvelle fois victime de l’Islam conquérant?

Les Juifs européens n’ont jamais connu autant de difficultés dans certaines de leurs pratiques que depuis que l’Islam s’est installé dans le Vieux continent avec son cortège d’exigences et de religiosité démonstrative. De plus en plus de décisions politiques ou juridiques tendant à endiguer l’Islam emportent avec elles sans discernement les communautés juives, qui auparavant pouvaient pratiquer sans trop de problèmes leur vie religieuse.

La Cour européenne de Justice vient de rendre deux décisions simultanées qui pourraient avoir des conséquences sérieuses pour les Juifs. Déboutant deux femmes musulmanes s’estimant discriminées pour s’être vues interdire de porter le voile sur leur lieu de travail, les juges de la cour européenne ont tranché: désormais, un employeur pourra librement limiter ou interdire tout signe ou comportement religieux sur le lieu de travail sans être poursuivi pour racisme ou discrimination religieuse.

Le grand-rabbin de Moscou Pinhas Goldschmidt qui est également président de la Conférence des Rabbins européens, voit cette décision sous un autre angle: « Il s’agit d’une tendance à la limitation de la liberté religieuse qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour toutes les religions en Europe ». Au nom de la Conférence des Rabbins européens, il dénonce cette décision de justice et en appelle aux « citoyens raisonnables de l’Union européenne pour qu’ils ne laissent pas l’extrémisme et le racisme submerger une nouvelle fois le continent ».

Certes, cette décision laisse tout de même une certaine latitude aux tribunaux des Etats membres et elle ne peut s’appliquer sous certaines conditions.

Mais il est clair que la direction que prend l’Europe n’annonce guère du bon pour les Juifs. Les communautés juives d’Europe occidentale, installées depuis des siècles, toujours loyales envers l’Etat et relativement discrètes dans leur pratique, sont aujourd’hui les victimes collatérales d’un tour de vis général causé par les excès de l’Islam, au nom d’un principe d’égalité mal compris.

Comme le disait avec courage et lucidité François Fillon lors de son discours de victoire au soir des primaires: « Ce n’est pas le Christianisme ni le Judaïsme qui sont aujourd’hui une menace pour la République, mais l’Islam radical ».

Photo Uri Lenz / Flash 90