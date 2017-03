Le shouk de Mahané Yehouda à Jérusalem va subir des transformations

Le marché Mahané Yehouda, connu également comme le « shouk » (« le marché » en hébreu), est une curiosité de Jérusalem à visiter tout comme le mont du Temple et les autres curiosités historiques. Mahané Yehouda doit son éclat à la foule bigarrée de ses vendeurs et de ses acheteurs qui s’y bousculent tous les jours de la semaine et aussi à la diversité des marchandises que l’on peut y trouver.

Le maire de Jérusalem Nir Barkat a annoncé ces derniers jours que le marché le plus populaire de la capitale va subir de profondes transformations. Le toit actuel de l’allée couverte va être remplacé par un autre plus moderne ainsi qu’un nouvel éclairage. Mais ce qui réjouira sans doute encore davantage les visiteurs, c’est qu’un système d’aération et de rafraîchissement des lieux sera également installé. Le marché couvert était devenu infréquentable dans les grandes chaleurs de l’été et les odeurs (et donc l’hygiène), laissaient à désirer.

La municipalité à approuvé ces changements et débloquera un budget de 15 millions de shekels pour les travaux.

Durant la journée, dans les passages étroits du marché, on peut rencontrer les représentants divers de la société israélienne : les habitants de Jérusalem et ceux des autres villes, les Ashkénazes et les Séfarades, les gens religieux et les gens laïcs, les riches et les pauvres.

