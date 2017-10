Shoah: les larmes de Scarlett Johansson

L’actrice américaine Scarlett Johansson était l’invitée de l’émission « Finding your roots » (Découvrez vos racines) sur la chaîne PBS dans laquelle les célébrités sont invitées à révéler leurs origines familiales. Lors de l’émission, elle a révélé que son grand-père paternel juif originaire de Pologne avait été commerçant à New York mais que son frère et toute sa famille, restés là-bas, avaient été assassinés par les nazis dans le Ghetto de Varsovie.

A ce moment-là, l’actrice n’a plus pu se retenir et a éclaté en sanglots: « Je m’étais pourtant promis de ne pas craquer, mais c’est trop fort pour moi. Il est si difficile d’imaginer ces horreurs, et de voir la différence de destin entre ces deux frères ».

Scarlett Johansson a confié que cette découverte l’a poussée à se rapprocher de ce côté de la famille. Sa maman, Melany Sloan née Schlemberg est née dans une famille juive du Bronx. Elle s’était mariée à un chrétien danois. Mais sa fille a tenu à souligner qu’elle se définit comme juive et qu’elle respecte les fêtes juives. Elle avait fait preuve de courage en ne cédant pas devant les pressions d’organisations pro-palestiniennes qui lui reprochaient de jouer dans les clips publicitaires de la société Sodastream qui se trouvait en Judée-Samarie.

Vidéo:

Photo capture écran