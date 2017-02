Shlomo Neeman s’est rendu au Mont du Temple

Le président fraîchement élu du conseil régional du Goush Etzion, Shlomo Neeman, s’est rendu mercredi sur le Mont du Temple. Il y était déjà monté à la veille des élections. Très discrètement, il a remercié Dieu pour son élection qu’il a qualifiée de « mission suprême au service d’une région d’Erets Israël » et Lui a demandé son aide pour la réussite de son mandat. Shlomo Neeman fait partie depuis longtemps de l’organisation « Otzar Ha-Mikdach » qui appelle entre autres à la montée des Juifs sur leur lieu le plus sacré. Lors de son discours de victoire, il avait évoqué Jérusalem et rappelé qu’à l’occasion de son alya, il avait écrit un séfer-thora qu’il dit réserver pour la première synagogue qui sera construite sur le Mont du Temple.

Photo Facebook