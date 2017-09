Shlomo Ben-Ami: « Les Palestiniens ont fait échouer le processus de paix »

Le Prof. Shlomo Ben-Ami, qui fut ministre des Affaires étrangères d’Ehoud Barak et l’un des principaux acteurs des négociations de Camp David (2000) a exprimé son pessimisme dans une interview au Maariv.

Comme tout naïf qui a été déçu par l’attitude de l’Autorité Palestinienne, le Prof. Shlomo Ben-Ami a eu des mots durs envers la direction de l’OLP. Il a affirmé que « le mouvement national palestinien a totalement fait faillite et a perdu tous ses repères ». Il a accusé le Premier ministre Binyamin Netanyahou d’avoir une responsabilité dans ce phénomène (et pas Ehoud Barak???) mais a reconnu « qu’une grande part de responsabilité se trouvait dans l’ADN des Palestiniens ». « Ils sont incapables de prendre des décisions historiques quant à la fin du conflit et ce sont eux qui nous ont amenés vers le trou noir dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui ».

Concernant son « virage » il a expliqué: « J’ai cru à l’époque dans le plan Clinton. Israël ne doit pas aller au-delà, mais de toute manière, les Palestiniens l’ont rejeté ce qui à mon avis est une erreur historique de leur part. Je suis toujours un homme de gauche, je prône les mêmes solutions de séparation et de création d’un Etat palestinien aux côtés d’Israël, mais je partage les responsabilités de l’échec de manière différente aujourd’hui ».

Quant à l’avenir, cet homme de gauche estime que le processus de « paix » est mort et qu’il n’est pas prêt de redémarrer de sitôt.

