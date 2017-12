Shlomo Balsam récompensé par le ministère de l’Education (avec vidéo)

Shlomo Balsam, personnalité connue, active et estimée dans la communauté francophone israélienne, et bien au-delà, été récompensé par le ministère de l’Education pour son action inlassable et militante en faveur de l’éducation et de la mémoire. Pour inaugurer les événements qui seront liés aux 70 ans de l’Etat d’Israël, le ministère a organisé une soirée aux Binyané Ha-Ouma à Jérusalem lors de laquelle ont été mis à l’honneur les « Olim et réalisateurs » dont il fait indubitablement partie.

Shlomo Balsam a un long palmarès de contribution active au peuple juif et à l’Etat d’Israël: militant actif en faveur des Juifs d’Union soviétique, puis guide à Yad Vashem et lors des voyages en Pologne et président de l’association Aloumim (enfants cachés en France durant la Shoah).

De l’avis de toutes celles et ceux qui bénéficié de son enseignement, Shlomo Balsam est un éducateur hors-pair dont les messages et le contenu transmis avec passion et humour restent gravés dans les mémoires et sont formateurs d’identité.

Mazal tov pour cette distinction bien méritée!

עולים ומגשימים- שלמה בלזם את ימי החנוכה נקדיש לעולים ומגשימים הראויים להוקרה כחלק מתכנית הסיפור השלם – להעצמת מורשת יהדות המזרח וספרד.והיום, נר שלישי של חנוכה נקדיש לשלמה בלזם שעלה מצרפת.ביום ג', א' טבת, 19.12.2017 נקיים טקס הוקרה בבנייני האומה בירושלים "יקיר הרשות – עולים ומגשימים" לפתיחת האירועים לציון 70 שנה למדינת ישראל.האירוע פתוח לציבור.

