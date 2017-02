Shimon Riklin dénonce la tradition de délation de la gauche

Le journaliste Shimon Riklin (Aroutz 20 et Galei Israël) rappelle une tradition de la gauche israélienne, en tout cas d’une partie, qui date même d’avant la création de l’Etat d’Israël: la délation. Il raconte qu’il a été contacté récemment par Peled Lévy, réalisateur de films, qui souhaite raconter l’histoire tragique des « Enfants de Raanana », un groupe de sept jeunes du Leh’i, surpris par les Britanniques alors qu’ils s’entraînaient dans les champs. Sans raison aucune, les Britanniques tuèrent cinq d’entre eux.

Le journaliste révèle que son propre père était du groupe, mais avait réussi à s’enfuir. Il fut rattrapé par les soldats briatnniques qui lui demandèrent s’il faisait partie de ce groupe de « terroristes » (selon l’appellation britannique). Le jeune homme répondit qu’il cherchait du travail. Les Britanniques ne le crurent point et l’amenèrent à l’Institut de médecine légale d’Abou Kabir à Jérusalem où se trouvaient les dépouilles des cinq combattants du Leh’i, afin de voir sa réaction. Le jeune homme fit comme s’il ne les avait pas connus mais dans son coeur, la rage et la haine l’envahirent contre les membres d’organisations clandestines sionistes de gauche de Raanana qui avaient dénoncé ces jeunes aux Britanniques.

Shimon Riklin rappelle ce fait historique pour dénoncer les tendances à la délation qui furent l’apanage de mouvements de gauche: « Qui a dénoncé l’organisation Nili aux Turcs? Qui fut responsable du phénomène Season? Qui a vendu les camarades de mon père aux Britanniques? Et aujourd’hui, des localités juives en Erets Israël sont en danger à cause de Juifs qui collectent des informations sur d’autres Juifs et les livrent à des pays étrangers pour de l’argent ».

Et le journaliste conclut: « Comment se fait-il que la délation contre des Juifs provient toujours du même camp politique? »

Photo Amir Lévy / Flash 90