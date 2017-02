Shilo: presque lynché par des Arabes…et arrêté par l’armée!

Encore un signe des situations absurdes auxquelles on assiste parfois en Israël. Un habitant de Shilo (Binyamin) a été attaqué dimanche après-midi par quatre Arabes palestiniens alors qu’il se trouvait dans un champ agricole à proximité de Shilo. Il a vu soudain arriver une voiture avec quatre personnes à bord, et lorsqu’il s’est approché pour voir de qui il s’agissait, les passagers sont sortis munis de barres de fer et de pierres et se sont jetés sur lui.

Blessé et se sentant en danger de mort, il a cependant réussi à alerter les forces de sécurité les plus proches et a dégainé le pistolet qu’il portait sur lui. Ceci a fait fuir les assaillants et lui a sans aucun doute sauvé la vie. Les soldats ont réussi à attraper les quatre agresseurs mais ont également arrêté leur victime et l’ont emmené pour interrogatoire.

Me Nati Rom, de l’organisation Honenou spécialisée dans la défense juridique des Juifs de Judée-Samarie est arrivé pour assister la victime juive face à Tsahal. Il a qualifie de « totalement absurde qu’un Juif qui a subi une tentative de lynchage se retrouve ainsi au côté de ses agresseurs alors qu’il n’a absolument rien à se reprocher ».

Cet habitant de Shilo a parallèlement dû recevoir des soins nécessités par les coups qu’il a reçus.

Photo Gershon Elinson / Flash 90