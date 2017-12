Shifon Meshi: Une autre façon de s’habiller

Un studio de prêt-à-porter et de confection a ouvert il y a quelques mois à Jérusalem. Si nous vous en parlons, c’est parce qu’il n’est pas un studio de plus dans le paysage de la mode en Israël, mais bien un concept novateur et, qui plus est, lancé par une francophone.

Les fondations: du professionnalisme

Shifon Meshi a été ouvert par Alexandra, une française qui vit en Israël depuis 11 ans. Auparavant, elle a acquis en France une formation et une expérience qui en font une professionnelle chevronnée dans le domaine du prêt-à-porter et de la confection. A Jérusalem, elle s’est entourée des meilleures mains: professionnelles et experimentées.

« Le concept novateur que nous lançons avec Shifon Meshi, c’est l’idée que les vêtements ne sont pas des matières figées. Lorsque l’on parle de confection sur-mesure, cela va de soi: on crée les modèles qui correspondent aux envies des clientes. Mais nous voulons montrer que cela est vrai aussi sur des tenues de deuxième main. Nous savons redonner vie aux vêtements, par des retouches, des adaptations aux corps et aux souhaits de nos clientes. Et ce même si les tenues n’ont pas été achetées chez nous ».



Quels services?

Sur ces bases, quels sont les services que l’on trouve dans ce studio? On nous précise: »Nous sommes spécialisées dans les robes de mariée et de soirée. Nous proposons de la location, de la vente et de la confection ».

Pour la location, le réservoir de robes de Shifon Meshi est important et de haute qualité. En effet, sont proposées à la location, soit des robes de grands créateurs, soit des créations de Shifon Meshi dont les premières acquéreuses ont choisi de se séparer. En effet, pour le Studio, »il est possible de payer moins cher sa robe à l’achat sous la condition de la restituer au bout d’un certain temps ». Par conséquent, les tenues à la location chez Shifon Meshi sont nombreuses et variées.

Pour les robes de mariée, la location comprend le voile, le jupon et une décoration pour les cheveux. Pour toutes ces tenues à louer, les retouches sont comprises dans le prix de la location.

Shifon Meshi confectionne aussi des tenues sur-mesure pour toutes sortes d’occasion pour femmes et pour petites filles (cortège, bat-mitsva). A la vente, on trouve, outre les modèles de la maison, ceux de grands créateurs.

Le principe qui sous-tend toujours le travail du studio est la customisation, en d’autres termes l’adaptation des tenues à la cliente et à ses exigences. »Les femmes adorent parce qu’elles peuvent trouver des robes de créateurs, qui sont tsniout et à des prix abordables ».

Le savoir-faire

»Ce qui rend Shifon Meshi unique c’est notre savoir-faire ». En effet, on trouve ici, un lieu où les femmes sont comprises et orientées dans leurs choix vestimentaires pour des événements, eux aussi, uniques dans leur vie. Et on peut ajouter que tout ceci se tient dans des prix inférieurs aux autres studios du centre du pays.

Chez Shifon Meshi, vous trouverez donc un professionnalisme et un sens de l’esthétique qui vous permettront de porter des tenues uniques et qui vous siéront à merveille.

Pour aller plus loin:

054-2093341 / 058-6186555

Guitel Ben-Ishay