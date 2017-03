Shelly Yehimovitch insulte Naftali Benett, puis lui présente ses excuses

Shelly Yehimovitch a eu le courage et l’honnêteté de présenter ses excuses à Naftali Benett après avoir écrit un post particulièrement offensant à son égard.

Suite au rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan, la n°3 du Camp Sioniste avait dénoncé l’attitude du ministre durant la guerre et notamment écrit: « Naftali Benett a dû sûrement travailler dur pour s’obtenir une belle image de victoire après Tsouk Eitan », faisant référence à la présence du ministre sur le terrain à plusieurs reprises pour s’entretenir avec des officiers et des soldats.

Suite à cela, le ministre de l’Education lui avait répondu: « Vous pouvez débattre avec moi sur nos positions politiques ou critiquer mon attitude mais il n’est pas digne de votre part de jeter le doute sur mes motivations et me prêter des intentions malsaines durant cette opération. J’ai agi dans le but d’éviter une tragédie aux habitants de Nahal Oz ou Sderot face à une direction qui restait sourde. C’était là ma seule préoccupation « .

Sentant qu’elle était allée trop loin, Shelly Yehimovitch lui a répondu: « Bonjour, c’est Shelly. Je voudrais vous présenter mes excuses pour une phrase que j’ai écrite sur vous à propos de ce rapport. J’ai réfléchi à ce que vous m’avez répondu et je trouve que vous avez raison. Moi aussi je suis outrée lorsque je dis quelque chose dans laquelle je crois sincèrement et que d’autres m’attribuent des volontés de manipulation, de flatterie ou d’autres causes obscures. Nous ne sommes pas sur la même ligne politique mais il n’y a aucune raison que je mette en doute vos motivations. Comme je vous ai offensé publiquement je trouverai un moyen pour vous présenter mes excuses publiquement. Pardon et bonne nuit ».

Si tous les députés avaient la même honnêteté intellectuelle…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90