Sheldon Adelson a-t-il licencié un rédacteur en chef pour avoir critiqué Nethanyahou?

Amos Regev, le rédacteur en chef du quotidien de Sheldon Adelson Israel Hayom, a été licencié suite à des frictions grandissantes entre le journal et le bureau du Premier Ministre.

Le quotidien gratuit Israel Hayom, propriété du méga-donateur républicain de Las Vegas et connu pour sa couverture flatteuse de Nethanyahou, est le journal qui a la plus grande circulation en Israël.

Selon la presse israélienne, Regev a été congédié de la direction du journal après dix ans de service pour avoir autorisé ses éditorialistes à critiquer Nethanyahou. Et dans les derniers mois, le journal avait également réduit la couverture de la première dame, Sara Nethanyahou.

Regev est connu pour sa proximité avec Nethanyahou. Mais son insistance à maintenir un semblant d’indépendance semble avoir eu raison de lui.

Regev sera remplacé par Boaz Bismuth, un immigrant francophone qui fait une carrière remarquée dans les médias israéliens et qui était jusqu’à présent le directeur de l’information internationale du journal. Au cours des dernières élections américaines, Bismuth, qui est un proche d’Adelson, a obtenu plusieurs interview exclusives avec Trump et a été le premier et unique reporter israélien à interviewer le président Trump dans le bureau ovale après l’élection.

Rien à faire : celui qui a l’argent est également celui qui donne le ton (בעל המאה – בעל הדעה)…

Source www.kountrass.com