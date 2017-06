Shass: Elie Ishaï contacté par des responsables du parti!

Les nouveaux déboires judiciaires du ministre de l’Intérieur Arié Dery commencent à sérieusement inquiéter les hautes sphères du parti Shass. Au point d’imaginer ce qui paraissait impensable il y a quelques semaines encore: le retour d’Elie Ishaï, l’ennemi juré d’Arié Dery, à la tête de la formation.

On apprend que premiers contacts ont eu lieu lundi entre des représentants du parti et l’ancien ministre pour étudier la possibilité de son retour à la tête de la formation en cas de mise en examen du ministre de l’Intérieur qui entraînerait sa démission. Celui qui a rencontré Elie Ishaï n’est autre que le rav Yaakov Cohen, homme fort au sein du parti, fils du rav Shalom Cohen qui préside le Conseil des sages de la Torah et qui avait soutenu Arié Dery jusqu’à présent.

Le mentor spirituel d’Elie Ishaï, rav Meïr Mazouz, aurait donné sa bénédiction à ce scénario tout en renonçant à entrer lui-même au sein du Conseil des sages de la Torah, organe suprême de Shass.

En cas de mise en examen d’Arié Dery, le retour éventuel d’Elie Ishaï constituerait une belle « revanche », lui qui avait été exclu du parti par ce même conseil qui aujourd’hui le courtise à nouveau. Entre temps, Elie Ishaï avait créé le parti Yah’ad qui n’avait pas réussi à franchir le seuil d’éligibilité lors des dernières élections.

Un tel retour constituerait aussi une bonne nouvelle pour Binyamin Netanyahou, duquel Elie Ishaï est très proche autant personnellement que politiquement. L’ancien ministre est situé plus à droite qu’Arié Dery et il est moins sensible aux sirènes de la gauche pour former éventuellement une coalition alternative.

Mais toutes ces spéculations ne sont pour l’instant que théorie, et il faut attendre la fin de l’enquête qui touche le ministre de l’Intérieur et toute une série de proches pour savoir s’il y a lieu ou non à une inculpation, la présomption d’innocence étant de mise.

Un signe symbolique toutefois de la difficulté dans laquelle se trouve désormais Arié Dery au sein du parti: le chanteur légendaire de Shass, Benny Elbaz, qui s’était fait connaître lors du premier procès d’Arié Dery avec sa chanson « Hou zaccaï! Hou zaccaï! » (Il est innocent! Il est innocent!) vient de composer une nouvelle chanson en sens opposé dans laquelle il dit au ministre: « Dites gentiment au-revoir et démissionnez! ». Ce chanteur qui fut le défenseur le plus ardent de Dery au moment de sa mise en examen en 1999 devient aujourd’hui son plus grand détracteur: « Shass n’est pas la machine à sous de la famille Dery! » a-t-il notamment déclaré. Benny Elbaze a sans doute exprimé le sentiment qui envahit une majorité de membres et responsables du parti en déclarant sur Aroutz 10 que le parti risque de s’effondrer électoralement en cas d’inculpation de son chef.

