Sharren Haskel: « La population en a assez de l’acharnement des médias contre Netanyahou »

La jeune députée Sharren Haskel (Likoud) a dénoncé « l’acharnement des médias contre le Premier ministre » dans le cadre de l’enquête qui le concerne. Elle constate que les journalistes parlent de cette affaire de long en large à chaque journal télévisé alors qu’ils ne disposent en fait que de très peu d’éléments sur lesquels ils reviennent sans cesse afin de donner l’image de « l’affaire du siècle ».

Sharren Haskel affirme que l’hypermédiatisation de cette affaire gêne le fonctionnement normal du gouvernement (ce qui est peut-être le but recherché) et finit par gaver et irriter la population qui constate qu’aucun Premier ministre n’a jamais autant été autant épinglé et harcelé par les médias que Binyamin Netanyahou.

Accusant certains journalistes d’être devenus des « enquêteurs et juges autoproclamés » elle leur recommande de « patienter et de parler uniquement de ce qu’ils savent avec certitude et non pas d’inventer des scénarios ou émettre des hypothèses sur lesquels tout le monde va broder pour en faire une affaire d’Etat ». Sharren Haskel accuse également l’opposition de se servir de ce sujet pour tenter de renverser le Premier ministre sans passer par la case ‘élections’. Elle a notamment évoqué le message diffusé sur Whatsapp par un député travailliste: « Nous allons renverser le Premier ministre et le Likoud au moyen d’une guerre d’usure ».

« Il faur revenir à l’honnêteté intellectuelle et la droiture journalistiques telle qu’elles existaient autrefois » a conclu la députée.

Photo Flash 90