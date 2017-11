Shanghai au couleurs d’Israël cette semaine!

La Perle de l’Orient, cette grande tour de télévision chinoise, s’est éclairé en bleu et blanc cette semaine à l’occasion de la semaine israélienne qui se déroule actuellement à Shanghai, marquant le 25e anniversaire des relations diplomatiques entre Israël et la Chine.

Ce festival a réuni lors d’un concert qui a régalé la foule chinoise, de grands artistes israéliens comme la troupe de danse d’Inbal Pinto, le violoniste Itzhak Perlman, le pianiste Yaron Kohlberg et la chanteuse Ester Rada. Des événements culturels étaient aussi organisés par le Consulat israélien, dont une distribution de plats israéliens concoctés par les meilleurs chefs de la chaîne d’hôtel Dan, des expositions d’art et de photos israéliennes et une multitude de conférences sur la culture et les innovations en Israël. Plus de 50 000 personnes ont participé aux divers événements.

La tour a été allumée en bleu et blanc au paroxysme du festival, à la fin du concert de Rada et du DJ Aviv Doron, en présence de Zvi Heifetz, l’ambassadeur d’Israël en Chine, et de Eyal Proppe, le consul général de Shanghai. Cette événement, symbolisant le début des relations diplomatiques entre la Chine et Israël, a été largement rediffusé à travers le pays et regardé par des dizaines de millions de personnes.

Source: Tel-Avivre –