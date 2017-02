Shalom Yeroushalmi prend ses rêves pour des réalités

Le journaliste et chroniqueur politique de gauche Shalom Yeroushalmi a une théorie très personnelle pour expliquer pourquoi la droite l’emporte aux élections successives. Selon lui, et malgré les sondages successifs sur cette question, une majorité des citoyens est en faveur d’un Etat palestinien et du démantèlement de la majorité des localités juives. Mais ils votent majoritairement pour des partis de droite…car ils les savent forts et attendent d’eux qu’ils appliquent une politique de gauche!

