Shalom Akhshav dénonce la plan de la « Grande Jérusalem »

La commission ministérielle de Législation doit débattre dimanche prochain de l’ambitieux projet dit de la « Grande Jérusalem » préparé par le ministre des Transports Israël Katz (Likoud). Ce plan prévoit notamment l’annexion du bloc de Maale Adoumim et d’une partie du Goush Etzion afin de les inclure dans la structure municipale de Jérusalem.

Même s’il ne s’agit que du début d’un très long processus à étapes, l’organisation d’extrême gauche Shalom Akhshav n’a pu garder le silence et a fermement condamné cette initiative: « Ce gouvernement de droite continue à liquider la solution de deux Etats et met en péril l’avenir d’Israël sous couvert de réunification de Jérusalem. Il s’agit d’un laisser-faire politique et sécuritaire qui rendra extrêmement difficile une séparation future avec les Palestiniens dans le cadre d’un accord. Ainsi agit un gouvernement qui sait que sa fin est proche, et qui au lieu de mener une politique responsable se lance à la poursuite des voix de la droite extrême et nous précipite vers un Etat binational. Il ne faut pas que ce projet passe »…

