Shaked : ‘les organisations de gauche sautent sur l’occasion » !

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a rencontré lundi matin à l’hôtel King David de Jérusalem une délégation de la Commission des lois et de la protection du consommateur du parlement allemand, en visite en Israël. Expliquant à ses hôtes les raisons qui l’incitaient à promouvoir le vote sur la ‘loi de régularisation’ (pour les localités de Judée-Samarie), elle a dénoncé l’action des organisations de gauche qui prétendaient que des terrains abandonnés de Judée-Samarie appartenaient à des Palestiniens ‘alors que personne ne les réclamait’.

« Cela entraine la destruction de maisons, a-t-elle ajouté, et ensuite, plus rien ne se passe. C’est ainsi que nous sommes contraints d’effectuer des évacuations alors que nous pourrions payer leur dû aux propriétaires et régler l’affaire sur le plan légal ».

La ministre Shaked a encore tenu à souligner que ‘la communauté internationale devait cesser de rester passive’. Elle a estimé qu’il fallait au contraire qu’elle œuvre contre les menaces de mort visant tous les Arabes vendant leurs terrains à des Juifs, en précisant que cette pratique ‘allait à l’encontre des droits de l’homme les plus élémentaires’. Et d’affirmer encore : « La communauté internationale doit s’impliquer et faire en sorte que ces Palestiniens puissent vendre leurs terres’.