Shaked : limiter à 8 ans le mandat du Premier ministre

La ministre de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehoudi) envisage de présenter un projet de loi visant à limiter le mandat du Premier ministre de l’Etat d’Israël à huit ans. Elle propose, dans ce cadre, qu’aucune inculpation ne puisse être prononcée contre lui pendant son exercice pour des délits relativement légers entraînant des peines ne dépassant pas trois ans de prison. En revanche, une enquête peut être ouverte si cela s’avère nécessaire. Dans l’entourage de Shaked, on confirme l’information mais on précise que cette loi ne concerne pas Binyamin Netanyahou et ne devrait être appliquée que lors de l’entrée en fonction du prochain Premier ministre.