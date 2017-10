Shabbat Project : plus d’un million de participants dans le monde !

D’après les organisateurs, plus d’un million de Juifs à travers le monde, dans près de mille villes, ont célébré cette année le Shabbat Lekh Lekha dans le cadre d’un projet qui en est déjà à sa cinquième édition.

Le ‘Shabbat Project’, mouvement mondial qui permet à des Juifs du monde entier d’observer un Shabbat, a été lancé en 2013 par le grand rabbin d’Afrique du Sud Warren Goldstein.

Des activités liées au projet ont eu lieu pour la première fois cette année à Lomé au Togo et à Maputo au Mozambique ainsi qu’à Larnaka à Chypre, à Asunción, au Paraguay, et au Venezuela. Elles s’ajoutaient à celles prévues déjà dans 160 villes d’Israël, 500 villes aux Etats-Unis et encore 1 152 autres dans 95 pays à travers le globe.

