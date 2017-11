Shabbat ‘Hayé Sarah à Hevron: record absolu d’affluence

Ce sont plus de trente-cinq mille personnes qui se sont rendues à Hevron pour la traditionnel « Shabbat Hayé Sarah », dans une atmosphère de ferveur, de fraternité et de joie. Selon Ouri Kerzen, directeur-général du yishouv juif de Hevron, il s’agit d’un record absolu de participants. Les rues du quartier juif de la Ville des Patriarches et de Kiryat Arba étaient emplies de tentes et de caravanes. Pour le repas de vendredi soir, un immense chapiteau dressé par le mouvement ‘Habad a accueilli près de trois-mille convives pour le repas de shabbat.

Parmi les personnalités présentes on a pu noter celle des ministres Ouri Ariel (Habayit Hayehoudi), Guila Gamliel (Likoud) et Zeev Elkin (Likoud), du vice-ministre Elie Ben-Dahan, de députés, rabbanim et diverses personnalités.

Le rav Dany Cohen, shalia’h ‘Habad à Hevron a souligné que le mouvement ‘Habad a toujours tenu à se tenir aux côtés du yishouv juif et s’est félicité d’y avoir tenu la plus grande seouda de shabbat du monde.

Il y a quelques jours, les responsables du yishouv ont lancé une campagne de collecte de fonds en Israël comme à l’étranger, sous le titre « Opération Makhpela » pour promouvoir de nouveaux projets immobiliers à Hevron. Il s’agit en l’occurrence de trente appartements à proximité de la Yeshiva ‘Shavei Hevron’ sur un terrain acquis il y a près d’un siècle par la ‘hassidout ‘Habad. Le yishouv juif souffre d’un cruel manque de logements.

Toutes les manifestations et prières ont été protégés par des nombreux effectifs de soldats, policiers et gardes-frontières.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90