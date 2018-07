Sévère avertissement d’Israël au Hamas

Israël a lancé un sévère avertissement au Hamas. Des messages fermes ont été transmis aux dirigeants de l’organisation terroriste par une tierce partie, avertissant qu’Israël réagira de manière très forte dans la bande de Gaza si ces lancers se poursuivent. Israël a fait comprendre au Hamas que la limite de la patience et de la retenue est bientôt atteinte.

Tsahal a préparé depuis quelques années plusieurs plans militaires concernant la bande de Gaza, mais tarde à lancer une opération d’envergure qui pourrait se prolonger et être coûteuse en vies de soldats et de civils israéliens. Mais par contre , l’armée est capable de viser rapidement de très nombreuses et importantes cibles du Hamas.

Sans mauvais jeu de mots, le terroristes semblent avoir trouvé la formule pour causer des dégâts en Israël mais sans que Tsahal ne juge utile de réagir puissamment: un terrorisme à petit feu. Depuis trois mois, ce sont tout de même plus de mille incendies qui ont été provoqués par les lanceurs de cerfs-volants incendiaires et de ballons piégés. Les dommages sont énormes: plus de 30.000 dounam (30 km2) de forêts, réserves naturelles, champs cultivés et vergers réduits en cendres.

Sachant que Tsahal n’osera pas tirer sur des jeunes qui s’apprêtent à lancer ces engins incendiaires, de peur de provoquer des réactions internationales (et même en Israël!), les terroristes en profitent.

En Israël on craint que ce genre de terrorisme ne se “perfectionne” maintenant avec des drones multirotors équipés de produits incendiaires. Ces engins pourraient atteindre des endroits bien plus éloignés de la zone de bordure avec la bande de Gaza. Le franchissement d’un cap que Tsahal ne pourra pas laisser passer sans réagir avec force.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90