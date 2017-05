Seul 6 Israéliens sur 60.000 ont réussi à résoudre l’énigme proposée par le Shin Bet !

60.000 Israéliens ont tenté de résoudre une énigme publiée jeudi dernier par l’Agence de Sécurité Intérieur Israélienne, le Shin Bet, le Shin Betdans le cadre d’une nouvelle campagne de recrutement pour son unité de cyber-agents…….Détails……….

Seul 6 d’entres eux ont réussi à résoudre le casse-tête jusqu’à présent.

20 Israéliens permis les 60.000 qui ont tenté leur chance à l’énigme ont réussi à résoudre la partie destinée à rejoinder l’Unité de développement cybernétique et seulement 6 ont réussi à résoudre les trois parties de l’énigme.

Ces 6 genies pourront donc en toute logique intégrer l’Unité de recherche cybernétique.

Le Shin Bet a lancé ce recrutement en ligne dans le cadre d’une nouvelle campagne visant à recruter les meilleurs et les plus brillants éléments de la société Israélienne.

Les génies de l’informatique qui ont résolu l’énigme seront invités à intégrer l’Unité d’élite au sein du Shin Bet.

Rappelons que 25% des membres du personnel du Shin Bet travaillent dans les departements des hautes technologies et du service informatique.

Source Koide9enisrael