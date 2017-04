«Il s’est passé quoi pendant que j’étais parti?», Obama revient sur la scène publique

Kitesurf dans les Iles vierges avec Richard Branson, séjours en famille à Hawaï et à Palm Springs… Barack Obama a bien profité de ses vacances. Mais pas question de partir à la retraite pour ce jeune président sortant de 55 ans : il a fait son retour officiel sur la scène publique, devant des étudiants de l’université de Chicago, lundi. Et il a livré des pistes sur ses futurs engagements.

Sans cravate et tout sourire, Obama est apparu très décontracté. « Il s’est passé quoi pendant que j’étais parti ? », a-t-il plaisanté, lâchant « Je suis vieux » quand un étudiant a commencé par « J’étais au collège quand vous avez été élu ».

Prenant soin de ne pas critiquer son successeur, il a surtout parlé de son expérience personnelle et de son avenir. Son projet ? « La chose la plus importante que je peux faire, c’est de préparer la prochaine génération de leaders à prendre le relais pour changer le monde ».

Former Pres. Obama: Most important thing I can do is help « prepare the next generation of leadership to take up the baton. » pic.twitter.com/igsVv1uvh9

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 24 avril 2017