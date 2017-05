Service gratuit pour les touristes en fauteuil roulant

L’organisation „Yad Sarah“ offre aux touristes handicapés se rendant en Israël un service gratuit qui leur fournit toutes les prestations nécessaires pour permettre un séjour confortable et agréable, par exemple : transport de l’aéroport au lieu de villégiature ou de ce lieu à l’aéroport dans un véhicule adapté, mise à disposition d’un lit approprié au handicap, préparation d’excursions facilement accessibles, etc. „Yad Sarah“ est une ONG caritative israélienne non-confessionnelle d’aide aux handicapés et aux personnes âgées auxquels elle fournit le matériel médical nécessaire à un maintien à domicile le plus longtemps possible. „Yad Sarah“ distribue également des repas au domicile des patients et assure toutes les tâches ménagères. Cette ONG compte quelque 6000 bénévoles.

Nadia Allalo, la responsable de „Yad Sarah for Tourists“ est fière de ce projet unique en son genre : „Je ne connais aucun autre pays au monde qui fournisse ce service gratuitement“ a-t-elle précisé. „Grâce à notre projet, les personnes souffrant d’un handicap physique pourront plus facilement visiter Israël“.

Pendant les fêtes de Pessa’h, une quarantaine de touristes ont déjà fait appel à ce service.

Source israelentreleslignes.com