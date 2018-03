Sérieux clash entre le président de la Knesset et le Premier ministre

On croyait l’affaire enterrée mais il n’en est rien. Il est question que le Premier ministre Binyamin Netanyahou mais aussi le président de l’Etat Reouven Rivlin soient exceptionnellement invités à la cérémonie officielle de Yom Haatsmaout au mont Herzl, en l’honneur du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël. C’est lors de cette cérémonie qu’a lieu le fameux allumage des flambeaux et un défilé de tous les drapeaux de Tsahal. Mais Yuli Edelstein ne veut rien entendre car il est une tradition que cette cérémonie est présidée par le président de la Knesset qui est la plus haute personnalité à y prendre la parole. C’est lui également qui allume le premier flambeau.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev, qui préside la commission ministérielle des Cérémonie et symboles nationaux ainsi que le Merkaz Hasbara, a l’intention de modifier le programme de la cérémonie pour cette année et d’y inclure un discours du président de l’Etat et du Premier ministre.

Yuli Edelstein a réagi de manière ferme lors d’une rencontre avec les représentants du Merkaz Hasbara et des organisateurs de la cérémonie: si le président de l’Etat et le Premier ministre sont invités à cette cérémonie, lui, la garde officielle de la Knesset et les employés boycotteront la cérémonie. Ils jouent généralement un rôle central dans le déroulement de la cérémonie.

La ministre de la Culture et des Sports a réagi à cette menace en des termes durs: “Cela me fait de la peine que le président de la Knesset transforme cette cérémonie officielle et nationale en querelle personnelle et mesquine. Le mont Herzl n’est pas sa propriété personnelle et avec tout le respect, il ne s’agit pas d’une cérémonie en l’honneur du président de la Knesset . Les problèmes personnels doivent être tenus à l’écart de l’ordre du jour. La garde officielle de la Knesset n’est pas non plus la garde personnelle de Yuli Edelstein. La décision de venir ou non à cette cérémonie appartient exclusivement au Premier ministre. Comme il a été décidé lors de la réunion interministérielle pour l’organisation des festivités du 70e anniversaire, il serait bien que le président de l’Etat, le président de l’Etat et des chefs d’Etat étrangers y prennent la parole. Cela honorera l’Etat d’Israël, ses citoyens et même la Knesset à la tête de laquelle il se trouve”.

Yuli Edelstein n’a pas été en reste: “La cérémonie d’allumage des flambeaux appartient à tous les citoyens de l’Etat. La Knesset, qui les représente, est la seule institution qui puisse exprimer cela et c’est comme cela que les choses se déroulent depuis la création de l’Etat d’Israël. Il est regrettable que la ministre de la Culture et des Sports tente de porter atteinte à cette tradition qui est l’expression du bel Israël. La cérémonie d’allumage des flambeaux est l’une des plus belles traditions qui nous unit tous, et quiconque y porte atteinte sabotera l’un des plus beaux et émouvants symboles”.

Les relations entre Binyamin Netanyahou et Yuli Edelstein, auparavant excellentes, se sont fortement détériorées surtout depuis la publication d’enregistrements clandestins dans lesquels le président de la Knesset émettait de sévères critiques envers le Premier ministre. Il estimait aussi que si cela ne tenait qu’à lui, la moitié des députés actuels du Likoud à la Knesset ne devraient plus y siéger.

Photo Hadas Parush / Flash 90